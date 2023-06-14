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Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов прибыли

Бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано рассказал, что бюджет Skull & Bones за текущий период 2023 года вырос ещё на 30 млн — ранее сообщалось, что он достиг 120 млн.

Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов прибыли
© Скриншот

Серрано считает, что теперь игре для достижения успеха потребуется заработать не менее 300 млн долларов на старте (учитывая текущий бюджет в 150 млн долларов). При этом аналитик напомнил, что новинку разрабатывают уже пять лет и один раз её переделывали практически с нуля — не говоря про несколько переносов даты релиза.

Для сравнения Серрано привёл примеры бюджетов нескольких крупных новинок и их выручку:

  • Assassin’s Creed Valhalla — 500 млн и 1 млрд долларов;
  • Cyberpunk 2077 — 316 млн и 536 млн долларов;
  • The Elder Scrolls 5: Skyrim — 100 млн и 620 млн долларов;
  • Red Dead Redemption 2 — 80-100 млн и 1 млрд долларов;
  • Grand Theft Auto V — 265 млн и 1 млрд долларов.

На недавней презентации Ubisoft Forward по мотивам Skull and Bones представили лишь музыкальное видео, не сообщив дополнительных подробностей.

Бета игры пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.

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