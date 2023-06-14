Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов прибыли
Бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано рассказал, что бюджет Skull & Bones за текущий период 2023 года вырос ещё на 30 млн — ранее сообщалось, что он достиг 120 млн.
Серрано считает, что теперь игре для достижения успеха потребуется заработать не менее 300 млн долларов на старте (учитывая текущий бюджет в 150 млн долларов). При этом аналитик напомнил, что новинку разрабатывают уже пять лет и один раз её переделывали практически с нуля — не говоря про несколько переносов даты релиза.
Для сравнения Серрано привёл примеры бюджетов нескольких крупных новинок и их выручку:
- Assassin’s Creed Valhalla — 500 млн и 1 млрд долларов;
- Cyberpunk 2077 — 316 млн и 536 млн долларов;
- The Elder Scrolls 5: Skyrim — 100 млн и 620 млн долларов;
- Red Dead Redemption 2 — 80-100 млн и 1 млрд долларов;
- Grand Theft Auto V — 265 млн и 1 млрд долларов.
На недавней презентации Ubisoft Forward по мотивам Skull and Bones представили лишь музыкальное видео, не сообщив дополнительных подробностей.
Бета игры пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.