Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов прибыли

Бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано рассказал, что бюджет Skull & Bones за текущий период 2023 года вырос ещё на 30 млн — ранее сообщалось, что он достиг 120 млн.

Серрано считает, что теперь игре для достижения успеха потребуется заработать не менее 300 млн долларов на старте (учитывая текущий бюджет в 150 млн долларов). При этом аналитик напомнил, что новинку разрабатывают уже пять лет и один раз её переделывали практически с нуля — не говоря про несколько переносов даты релиза.