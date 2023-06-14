Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy не возьмутся за перевод Starfield
После большого показа Starfield стало окончательно известно, что игра всё же не выйдет на русском языке. Судя по всему, Microsoft отказалась от локализации из-за ухода из России, поэтому в проект на релизе можно будет сыграть лишь на английском.
Фанаты тем временем обратились за помощью к студии GamesVoice — авторам локализации Half-life: Alyx, Control и Hogwarts Legacy. Однако у команды, кажется, нет желания браться за дубляж: на это якобы уйдёт слишком много времени и денег.
Мы не будем делать Starfield. Судя по названным разработчиками объёмам, тут нужны бюджет от 10 миллионов и года четыре на реализацию.
Кроме того, GamesVoice не собирается заниматься даже текстовым переводом Starfield. Команда отмечает, что «этим займётся кто-нибудь другой, но точно не они».
Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.