Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy не возьмутся за перевод Starfield

После большого показа Starfield стало окончательно известно, что игра всё же не выйдет на русском языке. Судя по всему, Microsoft отказалась от локализации из-за ухода из России, поэтому в проект на релизе можно будет сыграть лишь на английском.

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Фанаты тем временем обратились за помощью к студии GamesVoice — авторам локализации Half-life: Alyx, Control и Hogwarts Legacy. Однако у команды, кажется, нет желания браться за дубляж: на это якобы уйдёт слишком много времени и денег.

Мы не будем делать Starfield. Судя по названным разработчиками объёмам, тут нужны бюджет от 10 миллионов и года четыре на реализацию.

Кроме того, GamesVoice не собирается заниматься даже текстовым переводом Starfield. Команда отмечает, что «этим займётся кто-нибудь другой, но точно не они».