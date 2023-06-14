Фил Спенсер: мы не можем перевести Starfield на все языки сразу

К сожалению, мы не можем переводить все игры для всех рынков сразу, но мы всегда изучаем возможности отдельных проектов, когда анализируем рыночные возможности. Что касается Starfield, то здесь я пока не могу дать точный ответ, потому что мы всё ещё ведём переговоры.