Авторы Dead Island 2 выпустили первый патч и рассказали о грядущем контенте зомби-боевика. Самыми крупными новинками станут два дополнения — Haus и SOLA Festival.

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Первое столкнёт игроков с техно-культом, а релиз запланирован на четвёртый квартал этого года. Действие второго расширения развернётся в рамках хаотичного фестиваля — дополнение выйдет во втором квартале 2024 года. Оба DLC входят в текущий сезонный пропуск для игры.

Deep Silver

Dead Island 2 получит два расширения и другой контент - фото 1

Кроме того, для пользователей уже доступны другие косметические предметы бесплатного и платного форматов — вроде премиум-наборов для персонажей игры. В самом экшене активировали опцию с косплеем протагонистов, которая открывается в рамках одного из квестов (Call The Cavalry).

А ещё дополнительные бонусы могут получить зрители трансляций на Twitch — последнее предложение будет актуально до 9 июля.

Deep Silver

Dead Island 2 получит два расширения и другой контент - фото 2

Дебютный патч же исправляет ряд технических проблем вроде исчезающих NPC, соединения для кооперативной игры, багов с геометрией и тому подобного.