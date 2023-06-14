Microsoft выдали временный запрет на покупку Activision Blizzard

В этот понедельник Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала запросы на временный запретительный приказ и предварительный судебный запрет против сделки Microsoft с Activision Blizzard. И, судя по всему, первый запрос был удовлетворён.

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Временный запретительный приказ официально приостановил ход сделки Microsoft и Activision Blizzard. Его действие продлится до тех пор, пока суд не вынесет решение по запросу ФТК на предварительный судебный запрет.

Последний может быть вынесен судом до или во время разбирательства, и он обязывает стороны воздерживаться от совершения определённых действий до вынесения окончательного решения. По сути, это второй временный запрет, который должен притормозить сделку до завершения полноценного судебного иска ФТК против слияния. Слушания назначены на 22 и 23 июня.

Напомним, что предлагаемое Microsoft приобретение Activision Blizzard уже одобрили на большинстве рынков, включая Европейский союз. ФТК и британский регулятор CMA продолжают противостоять сделке в суде, и против решения последней уже было подано две апелляции.