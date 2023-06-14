Игрок забыл про свой инвентарь в CS:GO, а через девять лет продал его за 37 млн рублей

Только что выступил посредником в крупной сделке по забытому инвентарю 2014 года. Владелец не знал, сколько стоил его инвентарь, и даже не вспоминал про него. К счастью, у этой истории был счастливый конец, он только что заработал сумму денег, изменившую жизнь.