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Blizzard запустила пятый сезон Overwatch 2 в тематике ролевого фэнтези

В Overwatch 2 стартовал пятый сезон в тематике эпического ролевого фэнтези-приключения.

Blizzard запустила пятый сезон Overwatch 2 в тематике ролевого фэнтези
© Скриншот

Игроков уже ждут новые испытания, обновлённая прогрессия боевого пропуска, первый пользовательский режим «Аркады», возвращение Летних игр и новый режим охоты на предметы «Шалости и колдовство».

Кроме того, пятый сезон принёс с собой новый мифический облик для Трейсер, доступный на трёх уровнях боевого пропуска. Полное описание обновления на русском языке можно найти здесь.

Напомним также, что этим летом, 10 августа, в Overwatch 2 должен начаться шестой сезон. В нём появятся первые сюжетные миссии, за постоянный доступ к которым придётся платить.

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