Blizzard запустила пятый сезон Overwatch 2 в тематике ролевого фэнтези

В Overwatch 2 стартовал пятый сезон в тематике эпического ролевого фэнтези-приключения.

© Скриншот

Игроков уже ждут новые испытания, обновлённая прогрессия боевого пропуска, первый пользовательский режим «Аркады», возвращение Летних игр и новый режим охоты на предметы «Шалости и колдовство».

Кроме того, пятый сезон принёс с собой новый мифический облик для Трейсер, доступный на трёх уровнях боевого пропуска. Полное описание обновления на русском языке можно найти здесь.