Blizzard запустила пятый сезон Overwatch 2 в тематике ролевого фэнтези
В Overwatch 2 стартовал пятый сезон в тематике эпического ролевого фэнтези-приключения.
Игроков уже ждут новые испытания, обновлённая прогрессия боевого пропуска, первый пользовательский режим «Аркады», возвращение Летних игр и новый режим охоты на предметы «Шалости и колдовство».
Кроме того, пятый сезон принёс с собой новый мифический облик для Трейсер, доступный на трёх уровнях боевого пропуска. Полное описание обновления на русском языке можно найти здесь.
Напомним также, что этим летом, 10 августа, в Overwatch 2 должен начаться шестой сезон. В нём появятся первые сюжетные миссии, за постоянный доступ к которым придётся платить.