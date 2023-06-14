Microsoft запретили покупку разработчика игры World of Warcraft

Федеральная торговая комиссия (FTC) США добилась запрета на покупку Activision Blizzard. Соответствующее решение компании Microsoft вынес окружной суд Сан-Франциско, сообщает Reuters.

© lenta.ru

Microsoft объявила о планах купить разработчика игр в январе 2022-го. Ожидалось, что сделка стоимостью в 68,7 миллиарда долларов состоится летом того же года. Она могла стать крупнейшей в истории Microsoft и одной из самых дорогих на рынке видеоигр. Студия Activision Blizzard выпускает такие серии видеоигр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Guitar Hero, StarCraft и многие другие.

FTC выступила против сделки и подала иск в суд, чтобы ее заблокировать. Комиссия полагает, что поглощение приведет к тому, что Microsoft сможет контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox, цены на видеоигры вырастут, а их качество на альтернативных платформах ухудшится. Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании также заблокировало сделку из опасений, что она «укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом».