Названа видеоигра с самой лучшей графикой

Специалисты Digital Foundry, подразделения издания Eurogamer, которое специализируется на оценке технических аспектов видеоигр, Джон Линнеман и Алекс Батталия сочли графику Star Wars Outlaws одной из лучших в истории индустрии. Об этом сообщает портал DTF.

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В частности, Линнеман и Батталия похвалили новую игру во вселенной «Звездных Войн» за высокое качество освещения. Также экспертам понравилась симуляция физики ветра, то, как потоки воздуха влияют на анимацию ткани и мелких объектов вроде камней. Ассеты игры, то есть всевозможные текстуры и часто встречающиеся модели, обозреватели Digital Foundry и вовсе назвали одними из лучших в истории индустрии.

«Это [качество ассетов] превосходит то, что мы видели в большинстве других игр», – признался Батталия.

В заключение специалисты назвали графику Star Wars Outlaws выдающейся. Однако они опасаются, что к релизу качество картинки может упасть. Такое иногда случается в процессе оптимизации проектов под «железо» игровых консолей.

За разработку Star Wars Outlaws отвечает издатель Ubisoft и студия Massive Entertainment. Релиз новинки запланирован на 2024 год. Игра выйдет на ПК и новейших поколениях Xbox и PlayStation.