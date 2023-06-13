Авторы Assassins Creed Mirage прокомментировали детали геймплея

Прошла трансляция Ubisoft Forward, на которой показали несколько игр серии Assassin’s Creed, включая сюжетный трейлер Assassin’s Creed Mirage. Теперь разработчики решили прокомментировать запись игрового процесса, обращая внимание на различные детали.

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Креативный директор Стефан Будон и арт-директор Жан-Люк Сала вновь рассказали про Багдад. Это средневековый и яркий город, а события происходят в девятом веке. На улицах будет ждать много опасностей, поэтому в ролике продемонстрировали способ избавиться от преследователей: сбежать по строительным лесам, которые расположены по всему городу.

С помощью секретных меток игроки смогут находить тайные убежища ассасинов. В одном из таких прячется местный гений, способный создать для Басима, главного героя, новое снаряжение.

Каждый инструмент будет полезен в различных ситуациях и будет улучшаем. Характеристики снаряжения можно будет изменить в соответствии со своим стилем игры, например, снаряд может быть просто убийственным, а может сводить врагов с ума или усыплять.

Орлиное зрение из прошлых игр теперь играет важную роль при скрытном проникновении в лагери врага. Вернулся и социальный стелс. Игроки смогут подкупить прохожих, затеряться в толпе.

У Басима есть новая способность —фокус ассасина. Она поможет быстро совершать серии убийств и демонстрирует невероятную ловкость героя. Шкала фокуса заполняется при совершении тихих убийств.