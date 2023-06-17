Можно ли оставлять Xbox Series X включенной на ночь?
Xbox Series X и S — мощные игровые платформы, рассчитанные на длительные игровые сессии. Но безопасно ли оставлять их включенными на ночь, чтобы скачать или обновить какую-либо крупную игру?
Microsoft открыто не говорила, что Xbox Series можно оставлять включенными на ночь, но и ничего не говорила против. На официальной странице производителя нет никаких предупреждений и советов о том, что было бы неплохо периодически отключать консоль. Скорее всего, XSX и XSS созданы с расчетом на то, что пользователи не будут выключать их годами. Xbox One, например, рассчитана на 10 лет непрерывной работы.
Конечно, в этом случае возникают опасения насчет перегрева. Обе консоли Xbox Series оборудованы мощными чипами AMD, которые, в теории, способны нагреться до высоких температур, однако встроенные системы охлаждения вполне справляются с нагрузкой. Главное — следить за состоянием вентиляторов и не перекрывать им доступ к воздуху. Официальная поддержка Xbox рекомендует оставлять 10-15 сантиметров свободного пространства вокруг устройства; его также нежелательно располагать в тесных или слишком теплых местах.
Но отсутствие запрета от производителя не значит, что Xbox Series можно включить и забыть о ней. Это мощная машина, которая потребляет немало электроэнергии, и разработчики позаботились о разных режимах питания. Режим энергосбережения обладает наименьшим потреблением, но, как и на PS5, он позволит загружать и обновлять игры в автономном режиме. Из него не получится выйти моментально, однако вы можете оставить игру свернутой на домашнем экране и сразу перейти к ней, включив устройство. Вы также можете перевести платформу в режим сна — так она будет потреблять 10-15 Вт электричества.