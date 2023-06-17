Можно ли оставлять Xbox Series X включенной на ночь?

Xbox Series X и S — мощные игровые платформы, рассчитанные на длительные игровые сессии. Но безопасно ли оставлять их включенными на ночь, чтобы скачать или обновить какую-либо крупную игру?

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Microsoft открыто не говорила, что Xbox Series можно оставлять включенными на ночь, но и ничего не говорила против. На официальной странице производителя нет никаких предупреждений и советов о том, что было бы неплохо периодически отключать консоль. Скорее всего, XSX и XSS созданы с расчетом на то, что пользователи не будут выключать их годами. Xbox One, например, рассчитана на 10 лет непрерывной работы.

Конечно, в этом случае возникают опасения насчет перегрева. Обе консоли Xbox Series оборудованы мощными чипами AMD, которые, в теории, способны нагреться до высоких температур, однако встроенные системы охлаждения вполне справляются с нагрузкой. Главное — следить за состоянием вентиляторов и не перекрывать им доступ к воздуху. Официальная поддержка Xbox рекомендует оставлять 10-15 сантиметров свободного пространства вокруг устройства; его также нежелательно располагать в тесных или слишком теплых местах.