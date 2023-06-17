$83.65-0.3191.63+0.67

Можно ли оставлять Xbox Series X включенной на ночь?

Xbox Series X и S — мощные игровые платформы, рассчитанные на длительные игровые сессии. Но безопасно ли оставлять их включенными на ночь, чтобы скачать или обновить какую-либо крупную игру?

Можно ли оставлять Xbox Series X включенной на ночь?
© Microsoft

Microsoft открыто не говорила, что Xbox Series можно оставлять включенными на ночь, но и ничего не говорила против. На официальной странице производителя нет никаких предупреждений и советов о том, что было бы неплохо периодически отключать консоль. Скорее всего, XSX и XSS созданы с расчетом на то, что пользователи не будут выключать их годами. Xbox One, например, рассчитана на 10 лет непрерывной работы.

Конечно, в этом случае возникают опасения насчет перегрева. Обе консоли Xbox Series оборудованы мощными чипами AMD, которые, в теории, способны нагреться до высоких температур, однако встроенные системы охлаждения вполне справляются с нагрузкой. Главное — следить за состоянием вентиляторов и не перекрывать им доступ к воздуху. Официальная поддержка Xbox рекомендует оставлять 10-15 сантиметров свободного пространства вокруг устройства; его также нежелательно располагать в тесных или слишком теплых местах.

Но отсутствие запрета от производителя не значит, что Xbox Series можно включить и забыть о ней. Это мощная машина, которая потребляет немало электроэнергии, и разработчики позаботились о разных режимах питания. Режим энергосбережения обладает наименьшим потреблением, но, как и на PS5, он позволит загружать и обновлять игры в автономном режиме. Из него не получится выйти моментально, однако вы можете оставить игру свернутой на домашнем экране и сразу перейти к ней, включив устройство. Вы также можете перевести платформу в режим сна — так она будет потреблять 10-15 Вт электричества.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители