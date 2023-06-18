Можно ли оставлять PlayStation 5 включенной на ночь?

Многие владельцы PlayStation 5 регулярно оставляют консоль включенной на ночь, чтобы загружать и обновлять крупные игры. Но безопасно ли это на самом деле? Не стоит ли переживать за скачки напряжения и перегрев? Портал SlashGear разобрался в вопросе.

© Sony

Режим ожидания на PlayStation 5 позволяет устройству загружать файлы из Сети и потребляет 1,2 Вт. Чтобы войти в режим ожидания, достаточно лишь выбрать соответствующую опцию после нажатия клавиши PlayStation. Согласно официальным данным Sony, при запущенной игре консоль использует примерно 209,8 Вт. Если оставить игру свернутой на домашнем экране, она продолжит потреблять 45,6.

Помимо впечатляющего энергосбережения режим ожидания также позволяет быстро вывести PlayStation 5 из гибернации. Поэтому некоторые пользователи в принципе никогда не выключают устройство полностью. На релизе платформы режим ожидания работал не без проблем, но за прошедшее время разработчики выпустили несколько обновлений, направленных на стабильность системы.

Однако беспокойство возникает не столько из-за энергопотребления, сколько из-за потенциального перегрева устройства. Впрочем, если периодически чистить вентиляторы и не ставить консоль слишком близко к стене, то проблемы вряд ли возникнут. PlayStation 5 рассчитана на продолжительные игровые сессии; она может сильно нагреваться и шуметь при долгой нагрузке, но это не наносит устройству вреда.