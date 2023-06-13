В Xbox отрицают плагиат своей новой игры Clockwork Revolution с BioShock Infinite

В Xbox отреагировали на обвинения своего нового проекта Clockwork Revolution в плагиате — ранее создатель трейлеров BioShock Infinite указал, что ролик игры серьёзно копирует его проект.

В ответ на запрос Eurogamer издатель отмечает, что все пересечения случайны, а в игре можно будет изменить внешний вид персонажа.

Любые сходства непреднамеренны. Игроки смогут полностью настроить внешность главного героя в игре.

Вчера один из членов команды разработки BioShock Infinite выложил ряд сравнительных скриншотов трейлера Clockwork Revolution с трейлером и кадрами из его игры — пользователи согласились, что они получились слишком похожими друг на друга.