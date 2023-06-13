$83.64+1.0090.39+1.38
1 час назад

В Xbox отрицают плагиат своей новой игры Clockwork Revolution с BioShock Infinite

Чемпионат.com

В Xbox отреагировали на обвинения своего нового проекта Clockwork Revolution в плагиате — ранее создатель трейлеров BioShock Infinite указал, что ролик игры серьёзно копирует его проект.

В Xbox отрицают плагиат своей новой игры Clockwork Revolution с BioShock Infinite
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ответ на запрос Eurogamer издатель отмечает, что все пересечения случайны, а в игре можно будет изменить внешний вид персонажа.

Любые сходства непреднамеренны. Игроки смогут полностью настроить внешность главного героя в игре.

Вчера один из членов команды разработки BioShock Infinite выложил ряд сравнительных скриншотов трейлера Clockwork Revolution с трейлером и кадрами из его игры — пользователи согласились, что они получились слишком похожими друг на друга.

Clockwork Revolution выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза пока не раскрывается.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители