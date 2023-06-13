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Инсайдер: авторы Genshin Impact готовят к выходу 18 новых персонажей

Авторитетный инсайдер Plusle раскрыл некоторые подробности о подготовке новых персонажей для Genshin Impact — их обнаружили бета-тестеры в файлах игры.

Инсайдер: авторы Genshin Impact готовят к выходу 18 новых персонажей
© Чемпионат.com

Выяснилось, что к выходу патча 4.0 с новым регионом Фонтейном и другим ближайшим обновлениям HoYoverse готовит сразу 18 персонажей.

В их числе — ранее представленные в различных роликах на YouTube близнецы Линн и Линетт, предвестница Фатуи Арлекино, а также Шарлотта из временного ивента патча 3.7 и совсем новые персонажи. Среди них:

  • верховный судья Фонтейна — Навиллет;
  • гидро-архонт — мечница Фокалорс;
  • двуручный мечник Фреминет, который будет доступен уже в 4.0 в августе;
  • пока безымянная двушка-мумия из пустыни;
  • дизайнер из Инадзумы — Чиори.

Выход патча 4.0 в Genshin Impact предварительно намечен на 16 августа. Игроки получат доступ к новой области, уникальным механикам, ряду персонажей и продолжению сюжетной кампании.

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