Инсайдер: авторы Genshin Impact готовят к выходу 18 новых персонажей
Авторитетный инсайдер Plusle раскрыл некоторые подробности о подготовке новых персонажей для Genshin Impact — их обнаружили бета-тестеры в файлах игры.
Выяснилось, что к выходу патча 4.0 с новым регионом Фонтейном и другим ближайшим обновлениям HoYoverse готовит сразу 18 персонажей.
В их числе — ранее представленные в различных роликах на YouTube близнецы Линн и Линетт, предвестница Фатуи Арлекино, а также Шарлотта из временного ивента патча 3.7 и совсем новые персонажи. Среди них:
- верховный судья Фонтейна — Навиллет;
- гидро-архонт — мечница Фокалорс;
- двуручный мечник Фреминет, который будет доступен уже в 4.0 в августе;
- пока безымянная двушка-мумия из пустыни;
- дизайнер из Инадзумы — Чиори.
Выход патча 4.0 в Genshin Impact предварительно намечен на 16 августа. Игроки получат доступ к новой области, уникальным механикам, ряду персонажей и продолжению сюжетной кампании.
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