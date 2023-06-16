Первы шаги в Minecraft: как выжить в первую ночь

Со стороны Minecraft может показаться не самой простой в освоении игрой. Она скрывает десятки различных механик и сотни интерактивных предметов, не считая нюансов, о которых разработчики даже не говорят. Портал IGN подготовил краткую инструкцию для новичков, где рассказал, что нужно делать новичкам на первых порах.

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Соберите верстак

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Первая цель крайне проста — вам нужно собрать верстак. Без него не получится скрафтить инструменты, которые скоро понадобятся для строительства базы. А для создания верстака необходимы деревянные блоки: «атакуйте» ближайшие деревья, зажав левую клавишу мыши. Соберите где-то 16 блоков дерева — этого должно хватить.

Теперь древесину нужно превратить в доски. Откройте меню крафтинга в инвентаре и положите по одному деревянному блоку в каждый из четырех слотов на экране. После этого повторите процедуру, но вместо блоков используйте доски — и получится верстак.

Соберите инструменты

На верстаке вы сможете создавать самые разные инструменты: от фермерских принадлежностей до оружия, брони и других предметов экипировки. Но перво-наперво стоит скрафтить простенькую кирку. Откройте меню крафтинга в инвентаре и положите деревянные доски вертикально справа или слева, чтобы получить палки. Затем откройте меню верстака, положите две палки по центру и три доски в верхний ряд, чтобы сложилась Т-образная фигура.

Деревянная кирка не может похвастать прочностью, но на первое время она подойдет. Потом вы сможете скрафтить вариант получше, заменив ресурсы в верхнем ряду, например, на камень. Помимо кирки мы также советуем сразу собрать лопату (две палки по центру + одна доска сверху): она пригодится для выкапывания земли, песка и глины.

Постройте убежище на первую ночь

На любом уровне сложности, кроме мирного, ночь — весьма опасное время суток. После захода солнца в мире появляются монстры: зомби, скелеты, пауки и взрывающиеся криперы. Поэтому важно заранее подумать о ночлеге.

Самый простой вариант — это просто небольшая землянка, где можно спокойно дождаться наступления рассвета; выкопать такое убежище получится практически где угодно. Чтобы не сидеть в темноте, попробуйте заранее скрафтить факелы: для них понадобятся доски и уголь. Если вы не нашли обычный уголь, то можно создать древесный, положив его в верхний слот печи. Факелы помогут вам защитить базу от монстров, т.к. враждебные существа появляются только в темноте.

Шкала голода и поиски пищи

Теперь вы обладаете инструментами и можете укрываться от монстров в убежище, поэтому самое время позаботиться о последнем пункте — пище. По мере того, как вы ходите, бегаете и прыгаете, вы расходуете энергию, которая отражается на шкале голода в виде кусков мяса. Когда вы потеряете два куска, здоровье перестанет восстанавливаться автоматически; когда на шкале останется только три куска, персонаж не сможет бегать. Наконец, если шкала совсем опустеет, вы начнете постепенно терять здоровье.

Чтобы восстановить запас энергии, вам нужно время от времени кушать. Источниками пищи выступают животные, вроде коров, свиней и куриц, а также овощи и фрукты. Для того, чтобы раздобыть мясо, достаточно просто убить животное: вы можете съесть мясо и сырым, но для максимального эффекта его желательно приготовить в печи. Она крафтится из восьми каменных блоков — расположите их в верстаке таким образом, чтобы в центре остался пустой слот.

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