Embracer Group планирует реструктуризацию и отмену игр

Холдинг Embracer Group рассказал о планах по крупной реструктуризации, которая включает в себя сокращение штата и отмену некоторых игр. С помощью подобных ходов руководители хотят повысить эффективность работы EG.

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Причиной происходящего наверняка послужило и недавнее масштабное падение акций (более 40%) из-за неожиданно провалившейся сделки на 2 млрд долларов.

В Embracer планируют уволить ряд сотрудников, хотя и не уточняют конкретное число — на данный момент в организации занято почти 17 тысяч человек. Кроме того, будет приостановлена или отменена разработка некоторых игр — список «пострадавших» тоже не уточнили. Отдельные студии при этом и вовсе собираются закрыть.

Ещё Embracer сократит издательскую деятельность, сосредоточившись на выпуске своих собственных новинок и увеличив внешнее финансирование крупнобюджетных игр. Весь процесс реструктуризации хотят завершить к марту 2024 года.