Titanfall 3 отменили из-за PUBG

Бывший разработчик студии Respawn Мохаммад Алави заявил, что студия действительно работала над Titanfall 3. Для третьей части авторы создали новые технологии и разработала одну миссию для сюжетной кампании. Как отмечает Алави, в самой студии игру считали отличной, однако чувства революционности, как было в своё время с Titanfall 2, не было.

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В триквеле Respawn также планировала полностью переделать мультиплеер. Команда хотела сделать из него что-то невероятное — то, во что люди будут играть годами. Однако затем разработчики сыграли в PUBG: Battlegrounds и остались в полном восторге, решив создать собственную королевскую битву. Авторы переключились на работу над будущей Apex Legends и не сообщали EA об отмене Titanfall 3 в течение следующих шести месяцев.