Пять лучших игр в открытом мире на Android

Oceanhorn

Oceanhorn понравится поклонникам ранних The Legend of Zelda: заметно, что разработчики вдохновлялись The Wind Waker, так и не получившей переиздание на актуальных платформах. Игроку предстоит исследовать архипелаг на маленькой лодке, проходить мини-игры, решать головоломки и немного сражаться. Конечно, Oceanhorn не дотягивает до той же планки, что ее источник вдохновения, но внимания игра все равно стоит.