Пять лучших игр в открытом мире на Android

Открытые миры — пожалуй, одна из самых популярных и гибких механик в играх. Они предоставляют игрокам свободу действий, которая редко встречается в более «коридорных» проектах: от свободы исследования до строительства, крафтинга, прохождения разных сюжетных веток и многого другого. Мы составили список из пяти лучших игр в открытом мире на Android.

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Minecraft

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Minecraft вряд ли нуждается в представлении: это самая популярная игра в открытом мире вне зависимости от платформы. И режим выживания — это песочница в чистейшем понимании жанра. Она позволяет игроку изучать мир, добывать ресурсы, строить, крафтить, сражаться — ни одно прохождение не бывает похожим на предыдущие.

Genshin Impact

Открытый мир Genshin Impact впечатляет не только по меркам мобильных игр, но и на фоне проектов для более мощных платформ. Масштабы Тейвата действительно поражают, и контента в игре хватит на сотни часов прохождения, если вы твердо намерены изучить каждый уголок сеттинга. Не говоря уже об опциональных подземельях, побочных заданиях, прокачке персонажей и многом другом.

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Grand Theft Auto: San Andreas

Еще один проект, знакомый практически каждому современному геймеру. Со времен San Andreas прошло уже много времени, однако игра достаточно хорошо состарилась, чтобы отлично смотреться на мобильных платформах. Мир San Andreas ощущается большим, но при этом ни разу не пустым: везде найдется какой-нибудь секрет, мини-игра или просто крутая рампа, на которой можно разогнаться и прыгнуть на машине. Да и сатирический сюжет по-прежнему воспринимается неплохо.

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Oceanhorn

Oceanhorn понравится поклонникам ранних The Legend of Zelda: заметно, что разработчики вдохновлялись The Wind Waker, так и не получившей переиздание на актуальных платформах. Игроку предстоит исследовать архипелаг на маленькой лодке, проходить мини-игры, решать головоломки и немного сражаться. Конечно, Oceanhorn не дотягивает до той же планки, что ее источник вдохновения, но внимания игра все равно стоит.

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Terraria

Наконец, Terraria — единственная игра, которая хоть как-то может составить конкуренцию Minecraft в плане размаха. Несмотря на то, что мир в ней двухмерный, она все равно предлагает огромную свободу для исследования и строительства. Кроме того, мобильная версия не так давно получила масштабное обновление — теперь она практически не уступает компьютерной.