Avatar: Frontiers of Pandora и The Crew Motorfest выйдут с русскими субтитрами

12 июня Ubisoft провела большую презентацию, на которой представила геймплей своих грядущих проектов. Через некоторое время компания открыла предзаказы на свои проекты — со страниц игр в магазине Ubisoft стало известно, что ближайшие релизы получат субтитры на русском языке.

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Таким образом, как минимум в Avatar: Frontiers of Pandora (релиз 7 декабря) и The Crew Motorfest (релиз 14 сентября) можно будет сыграть с русским переводом. Ранее также стало известно, что и Assassin's Creed Mirage (релиз 12 октября) выйдет на русском языке.