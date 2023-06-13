Что показали на Ubisoft Forward 2023: "Звездные войны", ассасины и пираты

После Summer Game Fest и презентации Microsoft прошла трансляция Ubisoft Forward, в рамках которой французский издатель представил несколько неожиданных новинок. Собрали главные анонсы презентации.

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Star Wars Outlaws

Видео дня

Ubisoft показала тизер Star Wars Outlaws еще на Summer Game Fest, но на собственной презентации показала 10 минут игрового процесса новинки. Судя по видео, Outlaws будет приключением в открытом мире, главной героиней которого станет контрабандистка Кей Весс. Она орудует бластером не хуже, чем Хан Соло, а напарниками девушки станут стоический андроид ND-5 и забавный зверек-компаньон. Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage получила новый сюжетный трейлер. Кроме того, разработчики поделились подробностями о геймплее. Mirage якобы вернется к стилю ранних игр серии и откажется от части RPG-элементов в пользу большего акцента на паркуре, скрытности и тщательно спланированных убийствах. Местом действия игры станет Багдад IX века. Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября.

Skull and Bones

Skull and Bones продолжает томиться в производственном аду, однако Ubisoft показала свежий рекламный ролик, посвященный моряцким песням. Даты релиза игры по-прежнему нет, однако разработчики объявили о том, что закрытое бета-тестирование состоится в августе. Желающие уже могут подать заявку на сайте.

Assassin’s Creed Nexus

Assassin’s Creed Nexus станет первым эксклюзивом серии для шлемов виртуальной реальности. Если верить трейлеру, Nexus позволит игрокам пережить «неизвестные истории» от лица трех протагонистов франшизы: Эцио (AC2), Коннора (AC3) и Кассандры (Odyssey).

The Division Resurgence

Resurgence — мобильный спин-офф The Division, который вновь предложит игрокам погрузиться в Нью-Йорк посреди эпидемии черной оспы. Как и предыдущие игры франшизы, проект совместит элементы открытого мира, шутера от третьего лица и ММО. Релиз состоится осенью 2023 года.

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