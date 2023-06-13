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Видеокарта GeForce RTX 4060 выйдет уже 29 июня по демократичной цене

На днях в сеть утёк внутренний документ NVIDIA, в котором стало известно о дате выхода видеокарты GeForce RTX 4060 — 29 июня по рекомендуемой цене в $ 299 (около 25 тыс. рублей). Авторитетное издание VideoCardz подтвердило подлинность утечки и заявило, что первые обзоры чипа появятся на день раньше — 28-го числа.

Видеокарта GeForce RTX 4060 выйдет уже в конце июня по демократичной цене
© Чемпионат.com

Изначально NVIDIA хотела выпустить графический ускоритель в июле, однако планы компании несколько изменились. Возможно, корпорация решила выпустить GeForce RTX 4060 раньше, чтобы не конкурировать со своей же RTX 4060 Ti на 16 ГБ, которая как раз поступит в продажу в июле.

Характеристики видеокарты GeForce RTX 4060

  • Базовая тактовая частота — 1,83 ГГц
  • Объём видеопамяти — 8 ГБ GDDR6
  • CUDA-ядра — 3072
  • Разрядность шины памяти — 128 бит
  • Энергопотребление во время игры — 110 Вт
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