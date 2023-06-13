СМИ оценили демо Prince of Persia: The Lost Crown и поделились деталями игры

Игровые СМИ лично ознакомились с недавно анонсированной Prince of Persia: The Lost Crown и поделились своими впечатлениями в свежих превью.

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Prince of Persia: The Lost Crown ощущается увлекательной и современной метроидванией в духе классических платформеров. И да, главный герой — это не тот самый Принц, а другой персонаж. Его зовут Саргон, и он является частью отряда из семи воинов, именуемых Бессмертные. Перед новыми героями лежит задача спасти похищенного сына королевы Персии, и для этого они отправляются на гору Каф.

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Демо, представленное журналистам, включало в себя несколько игровых секций с загадками и ловушками, а также схватки с устрашающим боссом Мантикорой и собственным тёмным отражением. Игровые испытания становятся сложнее по мере прохождения, при этом геймплей ощущается интуитивным и понятным без обучения.

В бою Саргон использует пару мечей и скорострельный лук, который может трансформироваться в бумеранг в стиле чакры.

Герой может уклоняться и парировать, но не блокировать входящие удары. Парирование даёт бонус в виде постепенного заполнения шкалы для выполнения более мощных способностей. Среди других боевых умений отмечаются мощная волновая атака, выпад и исцеляющее заклинание, эффект которого действует на области применения.

Не обошлось и без способностей, которые позволяют управлять временем. В демо были доступны воздушный рывок и форма телепортации. Эти способности Саргон получил благодаря мифической птице по имени Симург.

Разработчики уделили большое внимание репрезентации персидской культуры и фольклора, консультируясь с различными экспертами и стараясь быть очень уважительными. А ещё они пообещали специальные функции доступности, которые откроют игру широкой аудитории.

Также в превью отмечаются визуальные эффекты и анимации движений Саргона, которые впечатляют стилем и творческим подходом. Кстати, игра везде работает в 60 FPS (даже на Nintendo Switch, по словам разработчиков).

В Prince of Persia: The Lost Crown достаточно отсылок к предыдущим играм серии, например, культовый акробатический прыжок из трилогии «Пески времени» или мини-босс из оригинальной части 1989 года. Встречались и элементы, которые напоминали о других играх вроде Hollow Knight и Hades.

Разработчики подчеркнули, что The Lost Crown — это не перезагрузка франшизы, а новая глава и эдакое любовное письмо.