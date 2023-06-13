За сюжетные миссии в Overwatch 2 придётся платить
Blizzard поделилась деталями сюжетных миссий, которые появятся в Overwatch 2 со стартом шестого сезона. С выходом сезона Invasion появится сюжетный контент, только доступ к нему будет платным.
Чтобы получить возможность играть в сюжет, нужно будет купить набор за $ 15 или $ 40. Наборы отличаются наполнением.
Что войдет в набор за $15
- Три сюжетные миссии
- Легендарный облик для Соджорн
- 1 тыс. монет Overwatch 2
- Моментальный доступ к Соджорн для тех, у кого её ещё нет
Что войдёт в набор за $40
- Три сюжетные миссии, легендарный облик для Соджорн, 1 тыс. монет Overwatch 2
- Ещё 1 тыс. монет Overwatch 2
- Легендарные облики для Кирико и Кэссиди
Первые три сюжетные миссии развернутся в Рио-де-Жанейро, Торонто и Гетёборге. В ходе заданий героям предстоит сражаться с силами «Нуль-сектора» и помогать мирным жителям.
Сезон Invasion стартует 10 августа. Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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