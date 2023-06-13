$82.64+0.5589.01+0.97

За сюжетные миссии в Overwatch 2 придётся платить

Blizzard поделилась деталями сюжетных миссий, которые появятся в Overwatch 2 со стартом шестого сезона. С выходом сезона Invasion появится сюжетный контент, только доступ к нему будет платным.

За сюжетные миссии в Overwatch 2 придётся платить
© Чемпионат.com

Чтобы получить возможность играть в сюжет, нужно будет купить набор за $ 15 или $ 40. Наборы отличаются наполнением.

Что войдет в набор за $15

  • Три сюжетные миссии
  • Легендарный облик для Соджорн
  • 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Моментальный доступ к Соджорн для тех, у кого её ещё нет

Что войдёт в набор за $40

  • Три сюжетные миссии, легендарный облик для Соджорн, 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Ещё 1 тыс. монет Overwatch 2
  • Легендарные облики для Кирико и Кэссиди

Первые три сюжетные миссии развернутся в Рио-де-Жанейро, Торонто и Гетёборге. В ходе заданий героям предстоит сражаться с силами «Нуль-сектора» и помогать мирным жителям.

Сезон Invasion стартует 10 августа. Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители