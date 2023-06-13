Стало известно, когда может выйти ремейк Silent Hill 2

Не исключено, что это дата-заглушка, то есть примерная дата, которую ставят различные магазины. Точную дату Konami пока что не называла, но не исключено, что сделает это в ближайшее время. Показ Silent Hill 2 ожидали во время шоу Sony, но проекта там не оказалось.