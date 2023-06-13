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Ремейк Silent Hill 2 может выйти 29 сентября

В австралийском магазине Gorilla Gaming заметили страницу ремейка Silent Hill 2. Помимо цены в 89 австралийских долларов (примерно 4,9 тыс. рублей), можно увидеть и дату релиза — 29 сентября.

Стало известно, когда может выйти ремейк Silent Hill 2
© Чемпионат.com

Не исключено, что это дата-заглушка, то есть примерная дата, которую ставят различные магазины. Точную дату Konami пока что не называла, но не исключено, что сделает это в ближайшее время. Показ Silent Hill 2 ожидали во время шоу Sony, но проекта там не оказалось.

Silent Hill 2 — ремейк культового хоррора 2001 года, в котором игрокам в роли Джеймса нужно проследовать в город Сайлент-Хилл после того, как мужчина получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и PS5.

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