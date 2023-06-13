Регулятор США попросил суд заблокировать покупку Activision Blizzard для Microsoft

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов подала в суд иск с требованием заблокировать сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика компьютерных игр Activision Blizzard.

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Как сообщает The New York Times, власти опасаются, что сделка грозит снижением конкуренции. Истцы уверены, что Microsoft получит возможность блокировать доступ к продуктам Activision для других производителей.

Власти США требуют ввести временный запрет на сделку. В случае удовлетворения запроса, разбирательство может начаться 2 августа.

Напомним, что Microsoft выпускает свою приставку Xbox. Корпорации выгодно, чтобы для нее было как можно больше эксклюзивных игр.