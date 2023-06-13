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Регулятор США попросил суд заблокировать покупку Activision Blizzard для Microsoft

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов подала в суд иск с требованием заблокировать сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика компьютерных игр Activision Blizzard.

Регулятор США попросил суд заблокировать покупку Activision Blizzard для Microsoft
© runews24.ru

Как сообщает The New York Times, власти опасаются, что сделка грозит снижением конкуренции. Истцы уверены, что Microsoft получит возможность блокировать доступ к продуктам Activision для других производителей.

Власти США требуют ввести временный запрет на сделку. В случае удовлетворения запроса, разбирательство может начаться 2 августа.

Напомним, что Microsoft выпускает свою приставку Xbox. Корпорации выгодно, чтобы для нее было как можно больше эксклюзивных игр.

Ранее исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что The Elder Scrolls VI может стать последним его проектом. Фирма рассчитывает на поддержку своих новых игр Starfield и TES VI.

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