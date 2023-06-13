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Игра Diablo IV принесла своим создателям равный «числу Дьявола» заработок

В рамках отчета перед инвесторами компания Activision Blizzard раскрыла данные о результатах релиза своей новой игры Diablo IV. Об этом сообщает портал DTF.

Игра Diablo IV принесла своим создателям равный «числу Дьявола» заработок
© @ALumia_Italia/Twitter

Так выяснилось, что всего за пять дней с момента релиза проект принес разработчикам выручку в размере $666 млн. Данная цифра является весьма символичной, поскольку игра посвящена противостоянию людей дьявольским созданиям, а число 666 считается в некоторых культурах числом Дьявола.

Также стало известно, что за это время суммарно игроки провели в Diablo IV более 276 млн часов, что эквивалентно примерно 30 тыс. лет. Со 2 июня, дня открытия раннего доступа, в игре было убито 276 млрд демонов, что, как отметили разработчики, почти в 35 раз больше населения Земли. При этом игроки умерли 316 млн раз. Из них более 5 млн смертей пришлись на одного из боссов – Мясника. Только 163 игрока за это время прокачали своего персонажа до максимального сотого уровня.

По данным Activision Blizzard, Diablo IV также имела большой успех и среди зрителей Twitch. С 1 по 9 июня новинка лидировала по просмотрам среди всех остальных тайтлов на этой платформе. Также Diablo IV установила рекорд по количеству часов, которые зрители потратили на просмотр контента по игре, среди всех проектов Activision Blizzard.

В компании также отметили, что текущие результаты – "это только начало". Разработчики планируют поддерживать Diablo IV новым контентом на протяжении нескольких лет.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что разработчики StarCraft II представили бесплатную стратегию Stormgate про Землю будущего.

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