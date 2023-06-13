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Таинственную игру Pragmata от Capcom перенесли на неопределённый срок

Capcom во время своей ночной презентации показала свежий геймплей таинственной научно-фантастической игры. Также разработчики объявили о переносе проекта на неопределённый срок. Авторам нужно дополнительное время на полировку тайтла.

Таинственную игру Pragmata от Capcom перенесли на неопределенный срок
© Чемпионат.com

В новом ролике снова показали ту загадочную девочку и каких-то роботов вокруг неё. Девочка писала что-то на записке, а потом кинула её на пол. Таким образом авторы в умилительной форме извинились за перенос.

Видео доступно на YouTube-канале Capcom USA. Права на видео принадлежат Capcom.

О чём будет Pragmata, сказать пока очень трудно. Capcom не показывала ни одного геймплея, демонстрируя только ролики на движке проекта. Возможно, детали появятся в начале 2024 года.

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