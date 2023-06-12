Показали геймплей Star Wars Outlaws — перестрелки, стелс и погони на мотоциклах

В 10-минутный ролик вошли кадры различных элементов игрового процесса, включая стелс-элементы, перестрелки главной героини с противниками и передвижение по миру Outlaws на мотоцикле.

Ubisoft представила новую видеоигру по «Звёздным войнам» вчера, 11 июня, во время мероприятия Xbox Showcase. Тогда же стало известно, что это будет сюжетный экшен с большим открытым миром, а сюжет расскажет о событиях до Return of the Jedi.