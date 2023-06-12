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Показали геймплей Star Wars Outlaws — перестрелки, стелс и погони на мотоциклах

Разработчики предстоящей игры Star Wars: Outlaws во вселенной «Звёздных войн» показали геймплей проекта в рамках презентации Ubisoft Forward.

Показали геймплей Star Wars Outlaws — перестрелки, стелс и погони на мотоциклах
© UBISOFT

В 10-минутный ролик вошли кадры различных элементов игрового процесса, включая стелс-элементы, перестрелки главной героини с противниками и передвижение по миру Outlaws на мотоцикле.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Ubisoft представила новую видеоигру по «Звёздным войнам» вчера, 11 июня, во время мероприятия Xbox Showcase. Тогда же стало известно, что это будет сюжетный экшен с большим открытым миром, а сюжет расскажет о событиях до Return of the Jedi.

Релиз Star Wars: Outlaws состоится на консолях Xbox Series в 2024 году.

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