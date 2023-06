Skyrim попала в список самых продаваемых игр

Таким образом, The Elder Scrolls V: Skyrim можно считать одной из самых востребованных среди геймеров игр в истории. Релиз вошел в топ-10, опередив такие игры, как Super Mario Bros., Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 и Tetris. Самой продаваемой видеоигрой считается Minecraft, которая разошлась тиражом более 280 миллионов копий.

В октябре 2021 года читатели известного портала IGN назвали God of War 2018 года лучшей игрой всех времен. В топ также попали Grand Theft Avto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls V: Skyrim.