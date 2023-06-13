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VGTimes: игру Avatar Frontiers of Pandora переведут на русский язык

Игра Avatar: Frontiers of Pandora будет переведена на русский язык. Такая информация появилась в магазине Ubisoft Store, сообщает сетевое издание VGTimes.

Ожидаемая игра Ubisoft получит частичную русскую локализацию
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Согласно странице, на которой указаны поддерживаемые языки, Avatar: Frontiers of Pandora получит частичную русскую локализацию. Игроки смогут наблюдать русский интерфейс и субтитры, в то время как озвучка будет доступна на английском, французском, немецком, испанском и португальском языках.

Avatar: Frontiers of Pandora — это приключенческий экшен с открытым миром от студии Massive Entertainment, ответственной за серию Tom Clancy's The Division.

В середине июня в рамках презентации Ubisoft Forward был показан первый геймплейный трейлер игры.

Дата выхода Avatar: Frontiers of Pandora назначена на 7 декабря для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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