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Крупное обновление Need for Speed Unbound выйдет 20 июня: добавят «ДеЛореан» и новые гонки

Разработчики Need for Speed: Unbound представили трейлер большого обновления гоночной игры Volume 3 — оно выйдет 20 июня.

Крупное обновление Need for Speed Unbound выйдет 20 июня: добавят «ДеЛореан» и новые гонки
© EA

В игре появится бесплатный боевой пропуск Speed Pass. Игроки смогут зарабатывать опыт за участие в гонках и с повышением уровня открывать косметические награды.

За выполнение 12 специальных челленджей можно будет открыть новую косметическую награду.

Патч добавит в игру несколько новых гонок, в том числе три дрифт-испытания, 13 наборов еженедельных испытаний, 29 ежедневных испытаниями и 15 испытаний One Shot.

Кроме того, в Need for Speed: Unbound появится колесо чата с фразами и эмоциями, а также различные косметические награды и ряд новых функций.

Видео доступно на YouTube-канале Need for Speed. Права на видео принадлежат EA.

Новая часть Need for Speed вышла в конце 2022 года. Из-за низких продаж игру начали продавать со скидкой почти сразу после релиза, а EA пообещала выпустить несколько бесплатных патчей с дополнительным контентом.

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