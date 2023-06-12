Разработчик Bioshock infinite обвинил создателей Clockwork Revolution в плагиате

Чуть более 10 лет назад я работал над трейлерами к BioShock Infinite, и те сцены врезались в мой мозг. Смотря сегодня трейлер Clockwork Revolution, я почувствовал флешбеки, и сравнил несколько моментов, чтобы понять, не сошёл ли я с ума.