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В GTA Online начали продавать автомобили за реальные деньги

13 июня для GTA Online вышло обновление San Andreas Mercenaries, которое добавило в игру новые события, оружие и многочисленные улучшения на основе отзывов геймеров. Кроме того, Rockstar неожиданно удалила из проекта 180 автомобилей, толком не объяснив причины своего решения.

В GTA Online начали продавать автомобили за реальные деньги
© Чемпионат.com

Сразу после релиза апдейта игроки заметили, что некоторые из пропавших единиц техники стали доступны подписчикам сервиса GTA+, который обходится им в $ 6 в месяц. При этом автомобили могут приобрести за внутриигровую валюту только платные пользователи: у обычных игроков удалённые автомобили даже не высвечиваются.

Фанаты GTA Online приняли эту новость с большим негативом. Они обвиняют авторов в жадности и недоумевают, как разработчики могли пойти на такой шаг спустя почти 10 лет после релиза проекта. Сама Rockstar пока не комментировала ситуацию.

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