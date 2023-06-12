Для Starfield уже готовят сюжетное дополнение Shattered Space

Мы делали что-то подобное в наших предыдущих играх. Это то, что нам действительно нравится делать, и это нравится нашим фанатам. Несмотря на размер Starfield, ещё есть вещи, которые мы хотим добавить в будущем: какие-то функции, новый сюжет и тому подобное.