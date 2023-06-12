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Elder Scrolls 6 может стать последней игрой Тодда Говарда, автора «Скайрима» и Starfield

Сразу после большого показа Starfield геймдизайнер Bethesda Тодд Говард дал небольшое интервью изданию IGN. В нём автор рассказал об изменении процессов разработки видеоигр — Говард признался, что хотел бы создавать новые миры быстрее, но проекты с каждым разом становятся всё комплекснее, а их поддержка растягивается на годы.

Elder Scrolls 6 может стать последней игрой Тодда Говарда, автора «Скайрима» и Starfield
© Чемпионат.com

В связи с этим 52-летний разработчик не уверен, что после The Elder Scrolls 6 он продолжит работу в игровой индустрии. К моменту релиза будущей RPG ему будет уже под 60 лет.

В давние времена мы выпускали игру, а затем сразу же работали над продолжением. Теперь мы можем поддерживать нашу игру в течение гораздо более длительного времени. И когда я смотрю на Elder Scrolls 6, это та игра, в которой… Наверное, мне не следует этого говорить. Но знаете, я не становлюсь моложе. Как долго люди играют в The Elder Scrolls? Это может быть моя последняя игра. Я не знаю.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1-го числа.

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