Elder Scrolls 6 может стать последней игрой Тодда Говарда, автора «Скайрима» и Starfield

В давние времена мы выпускали игру, а затем сразу же работали над продолжением. Теперь мы можем поддерживать нашу игру в течение гораздо более длительного времени. И когда я смотрю на Elder Scrolls 6, это та игра, в которой… Наверное, мне не следует этого говорить. Но знаете, я не становлюсь моложе. Как долго люди играют в The Elder Scrolls? Это может быть моя последняя игра. Я не знаю.