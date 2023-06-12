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Екатерина Мизулина отпраздновала День России на стриме в Minecraft

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провела большой стрим в Minecraft в честь Дня России. Вместе с ней на мероприятии присутствовали стримеры Evgexa и Filipinisbro. Запись трансляции уже доступна в официальном паблике чиновницы.

Екатерина Мизулина отпраздновала День России на стриме в Minecraft
© Чемпионат.com

На протяжении трансляции Мизулина и блогеры праздновали День России, наблюдали за салютом и большим концертом в виртуальных «Лужниках». На нём российский певец SHAMAN исполнил гимн России.

Это уже не первая крупная сходка в MInecraft, организованная чиновниками. 1 мая в песочнице также прошла демонстрация партии ЛДПР у памятника Владимиру Жириновскому.

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