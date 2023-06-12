Diablo 4 перехватила лидерство в чартах Британии у Zelda: Tears of the Kingdom

Доминирование The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в Великобритании окончено. Спустя месяц лидерство розничного чарта в стране наконец перехватила Diablo 4 , хотя её продажи на дисках аналитики называют невпечатляющими.

67% тиража Diablo 4 пришлось на PS5, 27% на Xbox Series и 6% на PS4. Отмечается, что стартовый тираж экшена оказался даже ниже Dead Island 2. Эксперты связывают это с ростом цифровых продаж, а также премиального издания, которое было доступно только онлайн — оно позволяло начать играть на четыре дня раньше.