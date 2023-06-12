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Diablo 4 перехватила лидерство в чартах Британии у Zelda: Tears of the Kingdom

Доминирование The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в Великобритании окончено. Спустя месяц лидерство розничного чарта в стране наконец перехватила Diablo 4, хотя её продажи на дисках аналитики называют невпечатляющими.

Diablo 4 перехватила лидерство в чартах Британии у Zelda: Tears of the Kingdom
© Чемпионат.com

67% тиража Diablo 4 пришлось на PS5, 27% на Xbox Series и 6% на PS4. Отмечается, что стартовый тираж экшена оказался даже ниже Dead Island 2. Эксперты связывают это с ростом цифровых продаж, а также премиального издания, которое было доступно только онлайн — оно позволяло начать играть на четыре дня раньше.

Из других важных изменений можно отметить возвращение в топ-10 Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру», а также появление God of War: Ragnarok и Gran Turismo 7 от Sony.

Чарт продаж Британии с 4 по 10 июня

  1. Diablo 4
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  3. Hogwarts Legacy
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Street Fighter 6
  6. FIFA 23
  7. God of War: Ragnarok
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. Gran Turismo 7
  10. Call of Duty: Modern Warfare 2
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