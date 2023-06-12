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Стратегия с элементами выживания Frostpunk 2 выйдет в 2024 году — новый трейлер

Студия 11 bit studios представила новый трейлер экономической стратегии Frostpunk 2. Вместе с показом кинематографического ролика авторы назвали примерную дату релиза — 2024 год. Игра заявлена только на ПК.

Вышел новый трейлер Frostpunk 2
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При этом какими-либо подробностями Frostpunk 2 разработчики не поделились. У проекта уже доступны страницы в Steam, Epic Games Store и GOG — игру пока можно лишь добавить в список желаемого. Судя по информации в магазинах, проект выйдет с переводом на русский язык.

Оригинальная Frostpunk вышла в 2018 и рассказывала о выживании небольшого общества в экстремальных условиях невыносимого холода. Игроку предстояло обустроить последний город на земле и обеспечить свой народ главными средствами выживания, используя все доступные методы.

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