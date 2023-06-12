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Исследования NASA использовались при создании долгожданной игры Starfield

На прошедшей презентации Xbox, разработчики Starfield раскрыли множество подробностей о своём проекте.

Исследования NASA использовались при создании долгожданной игры Starfield
© Ferra.ru

Одной из наиболее захватывающих деталей об игре оказался факт использования девелоперами реальных данных, полученных от NASA, для создания обширной карты фантастического мира Starfield.

Иштван Пели, художественный руководитель проекта, рассказал о связи между экологическим ландшафтом и исследованиями NASA: «Мы изучили данные NASA и другие источники, чтобы сделать наш мир более правдоподобным».

Команда разработчиков использовала эти данные для создания атмосферы планеты и размещения различных биомов, учитывая расстояние планеты от Солнца.

Таким образом, игроки смогут более осознанно изучать огромную космическую систему благодаря реалистичному влиянию NASA.

Напомним, что долгожданный тайтл увидит свет уже 6 сентября 2023 года. Выйдет игра на Xbox Series X/S и ПК.

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