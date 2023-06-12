Исследования NASA использовались при создании долгожданной игры Starfield
На прошедшей презентации Xbox, разработчики Starfield раскрыли множество подробностей о своём проекте.
Одной из наиболее захватывающих деталей об игре оказался факт использования девелоперами реальных данных, полученных от NASA, для создания обширной карты фантастического мира Starfield.
Иштван Пели, художественный руководитель проекта, рассказал о связи между экологическим ландшафтом и исследованиями NASA: «Мы изучили данные NASA и другие источники, чтобы сделать наш мир более правдоподобным».
Команда разработчиков использовала эти данные для создания атмосферы планеты и размещения различных биомов, учитывая расстояние планеты от Солнца.
Таким образом, игроки смогут более осознанно изучать огромную космическую систему благодаря реалистичному влиянию NASA.
Напомним, что долгожданный тайтл увидит свет уже 6 сентября 2023 года. Выйдет игра на Xbox Series X/S и ПК.