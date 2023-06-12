$82.64+0.5589.01+0.97

Starfield совсем не переведут на русский язык

Ещё в апреле на странице Starfield в Steam DB заметили пропажу упоминания русского языка. Тогда геймеры подумали, что это было сделано ошибочно, либо же Bethesda действительно отменила локализацию проекта.

Starfield не переведут на русский язык
© Чемпионат.com

Судя по всему, опасения подтвердились — у Starfield не будет поддержки русского языка, даже в виде субтитров, что уж говорить про дубляж. По крайней мере такая информация есть на странице в Steam, а вчера Bethesda её обновила.

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой развернётся в космических просторах. Их предстоит исследовать, выполнять задания и сражаться с врагами.

Starfield выйдет 2 сентября только на ПК и Xbox Series. Со старта проект попадёт в подписку Game Pass и будет бесплатно доступен его подписчикам.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители