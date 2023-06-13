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Microsoft отказалась от идеи выпускать «промежуточную» консоль Xbox Series X Pro

Глава Microsoft Gaming, Фил Спенсер, в интервью Bloomberg поделился интересной информацией о грядущем «промежуточном» апдейте консоли Xbox.

Microsoft отказалась от идеи выпускать «промежуточную» консоль Xbox Series X Pro
© Ferra.ru

По его словам, на данный момент компания не видит «острой необходимости» увеличивать мощность своих игровых приставок. Это вполне прозрачно намекает нам на то, что выпуск Xbox Series Pro X пока даже не рассматривается в стенах Microsoft.

Данная стратегия достаточно сильно отличается от того, как компания действовала в период предыдущего поколения, когда она выпустила Xbox One X через четыре года после запуска оригинальной Xbox One.

Правда, в прошлом Microsoft старалась всеми правдами вернуть своё влияние из-за слабой конкуренции Xbox One с PlayStation 4. Xbox One X, выпущенная годом позже, чем PlayStation 4 Pro, была значительно мощнее и позволяла запускать игры в разрешении 4K и 60 кадров в секунду, в то время как PS4 Pro часто шла на компромиссы в этом вопросе.

Напомним, что накануне в рамках презентации игр для Xbox, Microsoft всё же анонсировала обновлённую Xbox Series S. Правда, изменения остановились на смене цвета на чёрный и увеличении внутренней памяти до 1 ТБ. Цена новинки — $350.

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