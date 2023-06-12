Опубликован сюжетный трейлер видеоигры Starfield
Компания Bethesda Softworks представила сюжетный трейлер своей новой видеоигры Starfield.
Трейлер был показан в ходе мероприятия Xbox Games Showcase 2023.
В нём демонстрируются элементы геймплея, в том числе стрельба и полёты на космических кораблях.
Согласно описанию к трейлеру, игрокам предстоит отправиться в путешествие по галактике, отыскать артефакты и «разгадать тайны вселенной».
Игра выйдет 6 сентября 2023 года.
Ранее WB Games и NetherRealm представили первый трейлер новой части видеоигры из известной франшизы — Mortal Kombat 1.