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В Cyberpunk 2077 системные требования станут еще выше — игроки в шоке от оптимизации

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября и повысит системные требования игры. Некоторые игроки ожидали улучшения в оптимизации, но вместо этого получили обратный эффект — требования стали в несколько раз выше.

В Cyberpunk 2077 системные требования станут еще выше
© Скриншот

А другие пользователи согласились с разработчиками. Ведь за два года с момента релиза основной игры вышло новое поколение видеокарт и улучшенная трассировка лучей: так называемая трассировка пути, повысившая уровень глобального освещения.

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Теперь для 4К-разрешения (без трассировки лучей) при ультра-настройках будет недостаточно видеокарты GeForce RTX 2080 Super. Такой уровень графики потянет RTX 3080 и выше. А чтобы запустить Cyberpunk 2077 с Phantom Liberty на максимальных настройках, при 4К и улучшенных RT-лучах понадобится GeForce RTX 4080.

Системные требования Cyberpunk 2077 Phantom Liberty для ПК

Минимальные требования (1080р, низкая графика, 30 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700 / Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 6 ГБ / Radeon RX 580 8 ГБ
  • Видеопамять: 6 ГБ
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Рекомендованные требования (1080р, высокая графика, 60 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-12700 / Ryzen 7 7800
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700 XT 
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Ультра-системные требования (4K, ультра-графика, 60 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i9-12900 / Ryzen 9 7900X
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080 / Radeon RX 7900 XTX
  • Видеопамять: 12 ГБ
  • Оперативная память: 20 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ NVME

Минимальные требования для трассировки лучей (1080р, 30 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-9700 / Ryzen 5 5600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6800 XT
  • Видеопамять: 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ SSD

Рекомендованные требования для трассировки лучей (1080р, 60 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i9-12900 / Ryzen 9 7900X
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 7900 XTX
  • Видеопамять: 12 ГБ
  • Оперативная память: 20 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ NVME

Ультра-настройки для трассировки лучей (4K, 60 FPS)

  • ОС: 64-бит Windows 10
  • Процессор: Intel Core i9-12900 / Ryzen 9 7900X
  • Видеокарта: GeForce RTX 4080
  • Видеопамять: 16 ГБ
  • Оперативная память: 24 ГБ
  • Накопитель: 70 ГБ NVME
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