Авторы Payday 3 показали первый геймплей шутера

В рамках презентации Xbox Showcase студия Starbreeze представила первый геймплейный трейлер Payday 3 — продолжения нашумевшего симулятора ограблений. Игра поступит в продажу уже 21 сентября на ПК в Steam и консолях, а также в сервисе Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios

Payday 3 должна стать новым шагом в развитии серии, которая стала невероятно популярной после релиза второй части. Разработчики обещают ещё более напряжённые ограбления, ещё более глубокий кооперативный опыт и массу контента.