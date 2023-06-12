Разработчики Skyrim вырезали из новой игры Гагарина и Терешкову

В рамках специального мероприятия, посвященного Starfield, разработчики из Bethesda Game Studios показали новый геймплейный трейлер игры, в котором геймеры заметили отсутствие портретов российских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Об этом сообщает портал VGTimes.

© Bethesda Game Studios

В рамках предыдущих показов игры портреты Гагарина и Терешковой можно было заметить на стене штаб-квартиры компании Constellation. Сейчас же на их месте находят изображения случайных людей. При этом, как подметили геймеры, убирать миниатюру советского космического корабля «Восток-1» разработчики не стали.

После демонстрации новых геймплейных кадров компания Bethesda Game Studios также опубликовала системные требования Starfield. Из них, помимо прочего, стало ясно, что разработчики решили не добавлять в игру ни русский дубляж, ни русские субтитры.

Starfield – это симулятор освоения космоса, релиз которого запланирован на 6 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox Series X и S. Над созданием проекта работает компания Bethesda Game Studios, известная прежде всего по игре The Elder Scrolls: Skyrim.