$82.64+0.5589.01+0.97

Анонсирована Star Wars: Outlaws — новая игра по «Звёздным войнам»

В рамках презентации Xbox Showcase анонсирована новая игра по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Outlaws от Ubisoft.

Анонсирована Star Wars: Outlaws — новая игра по «Звёздным войнам»
© чемпионат

Это будет сюжетная игра с открытым миром, события которой развернутся до Return of the Jedi. Пока подробностей немного, но детали о релизе обещают раскрыть уже завтра на конференции Ubisoft.

Star Wars: Outlaws выйдет на консолях Xbox Series в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Xbox Showcase — важнейшая презентация игрового отдела Microsoft. Трансляция с показом геймплея и других деталей новых проектов проходит на YouTube, Twitch и других площадках. «Чемп.PLAY» следит за ходом ивента — главные новости с презентации можно увидеть в материале ниже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители