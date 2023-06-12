Продажи The Elder Scrolls 5: Skyrim превысили 60 млн копий

The Elder Scrolls 5: Skyrim — культовая игра, которая вышла в далёком 2011 году и оставила след на всей игровой индустрии. У проекта до сих пор огромная фанатская база, которая благодаря тем же модам поддерживает жизнь в любимой RPG.

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Глава Bethesda Тодд Говард во время разговора про Starfield сообщил, что продажи «Скайрима» превысили 60 млн копий. Говард не уточнил, идёт ли речь про все платформы, но это наверняка суммарная цифра с ПК и всех консолях, на которых вышел проект.

В конце 2021 года Bethesda выпустила юбилейное издание The Elder Scrolls 5: Skyrim, в которое вошли все вышедшие дополнения и куча фанатского контента, одобренного авторами.