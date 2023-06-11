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Эксперты объяснили бум интереса к автосимуляторам среди россиян

Спрос на автомобильные симуляторы в России продолжает стремительно расти, пишут наши коллеги из Известий.

Эксперты объяснили бум интереса к автосимуляторам среди россиян
© ferra.ru

Так, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос в 2,3 раза. Например, к игре Asseto Corsa интерес увеличился на 352%, что привело к её лидерству. На втором месте оказалась серия «Формула-1» с приростом спроса на 54%, а на третьем — Need for Speed с ростом на 32%.

По мнению экспертов, важную роль во всём этом играют блогеры и медиа — именно они популяризируют автомобильные симуляторы среди гонщиков-любителей в России.

Многие из них создают качественные документальные фильмы и обзоры легендарных гоночных автомобилей прошлого.

Отдельные блогеры умело снимают фильмы и обзоры лучших гоночных автомобилей прошлого. Как результат — игры с большим количеством культовых спортивных машин из прошлого (серии Forza Horizon и Gran Turismo) становятся лучшим способом удовлетворить любопытство авто-энтузиастов. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Помимо этого, ещё одной причиной роста популярности симуляторов является отсутствие новых автомобильных новинок в медийном пространстве, добавляют эксперты.

Автосалоны главным образом наполняются китайскими семейными кроссоверами, которые, несомненно, являются хорошими автомобилями, но не обладают культовым и спортивным статусом.

Игры в таком случае становятся чуть ли не единственным способом познакомиться с новинками автомобильной индустрии.

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