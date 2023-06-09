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The Lord of the Rings Gollum отбирают в Steam у купивших её за 29 рублей игроков

Игроки сообщают, что 8 июня ключ особого издания The Lord of the Rings: Gollum для Steam продавался на официальном сайте за 29 рублей. Очевидно, что это баг, ведь вскоре стоимость была исправлена на 2900 рублей.

The Lord of the Rings: Gollum отбирают в Steam у игроков, купивших ее за 29 рублей
© Скриншот

Некоторые пользователи смогли приобрести ключ и даже активировали его в Steam, но радость продлилась недолго. В отзывах на странице игры стали появляться негативные оценки с сообщением о принудительном возврате, причём даже если было наиграно более двух часов.

Вероятно, затраченные 29 рублей автоматически вернулись покупателям, поскольку на проблемы с деньгами никто не пожаловался.

Напомним, что критики и простые игроки отрицательно отнеслись к Gollum, а на Metacritic игра стала самой низкооценённой за 2023 год. Разработчики молят о прощении и, похоже, создают новую игру по вселенной «Властелина колец».

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