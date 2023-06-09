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Фанаты Tekken 8 могут принять участие в закрытом июльском тестировании

Bandai Namco объявила, что 21 июля стартует закрытое сетевое тестирование файтинга Tekken 8. Оно пройдёт до 24 июля, а регистрация уже открыта.

Фанаты Tekken 8 могут принять участие в закрытом июльском тестировании
© Скриншот

Принять участие можно будет на всех доступных платформах: PC через Steam, PlayStation 5 и Xbox Series. Цель тестирования заключается в оценке качества серверов и демонстрации игрового процесса. Разработчики делают акцент на новой боевой системе, комбо, графике нового поколения и интерактивных аренах.

После завершения теста игрокам по электронной почте придёт опрос для определения проблем. Выбор пользователей для тестирования происходит по принципу «поздний гость гложет и кость». Вероятно, ограниченное число первых зарегистрировавшихся игроков попадёт на тестирование.

Во время тестирования игрокам будут доступны 16 бойцов, 5 арен и полный арсенал разрушительных способностей. Дата выхода Tekken 8 неизвестна.

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